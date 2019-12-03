تركيا ترحل 5 إرهابيين ألمان إلى بلادهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، ترحيل 5 إرهابيين أجانب معتقلين يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، مستمرة.

وأردف البيان: "في هذا الصدد جرى ترحيل 5 مواطنين ألمان خارج البلاد".

وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال متحدث الداخلية وقتها، إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".