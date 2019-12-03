تركيا ترسل طائرة ثانية لمساعدة ضحايا الزلزال في ألبانيا

وصلت ثاني طائرة تركية تحمل مساعدات إنسانية، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، مساء الثلاثاء، لتوزيعها على ضحايا الزلزال، الذي ضرب البلاد قبل أيام.

وكانت أنقرة قد أرسلت طائرة بها مساعدات إنسانية، وخبراء بحث وإنقاذ، إلى ألبانيا، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اليوم الذي ضرب فيه الزلزال.

وكان في استقبال الطائرة العسكرية، لدى نزولها في مطار تيرانا الدولي، السفير التركي في ألبانيا مراد أحمد يوروك، ونائب وزير الدفاع الألباني بيترو كوتشي، ومسؤولين من البلدين.

وجرى تحضير المساعدات، التي تحتوي على خيم، وأغطية، وغيرها، من قبل جمعية الهلال الأحمر التركية، ووكالة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد).

وقال يوروك، في تصريحات للصحفيين من المطار، إن عمليات تقديم المساعدات للضحايا بدأت بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، مباشرةً بعد وقوع الزلزال.

وأضاف أن هذه تعد ثاني طائرة مساعدات تركية إلى ألبانيا، وأن المساعدات التركية تغطي جميع الاحتياجات، الغذائية والطبية وغيرها.

كما أعلن انطلاق المشاورات من أجل إنشاء 500 وحدة سكنية في ألبانيا، التي صرح الرئيس أردوغان، في وقت سابق، بأن تركيا ستتكلف بإنشائها.

وأكد أن أنقرة ستستمر في إرسال المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال، خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح كوتشي، أن "تركيا أكثر من صديق لألبانيا، والشعب التركي أكثر من صديق للشعب الألباني".

وأفاد بأن أنقرة دائما ما وقفت بجانب بلاده في الأوقات الصعبة، وكانت من الدول الأوائل التي سارعت إلى المساعدة في هذه المحنة، مقدما الشكر لتركيا على ذلك.

وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات شمال غربي ألبانيا؛ ما أسفر عن مصرع 50 شخصا، وإصابة نحو 913 آخرين.

وكانت تركيا أول دولة تهرع إلى مساعدة ألبانيا بعد وقوع الزلزال عبر سفارتها ومؤسساتها الأخرى مثل إدارة الطوارئ والكوارث (أفاد)، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، والهلال الأحمر التركي.