5 إرهابيين من "بي كا كا" يسلمون أنفسهم لقوات الأمن التركية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تسليم 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" أنفسهم إلى قوات الأمن التركية بعد هروبهم من شمالي العراق.

وأوضح بيان صادر عن الدفاع التركية، الأربعاء، أن العمليات الأمنية المستمرة، أسفرت عن تسليم 5 إرهابيين من "بي كا كا" أنفسهم بعد هروبهم من صفوف المنظمة الإرهابية في شمال العراق.

وأضاف أن الإرهابيين الخمسة سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية في قضاء "سيلوبي" بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.