البرلمان التركي يصادق على اتفاق "ترسيم الحدود البحرية" مع ليبيا

صادق البرلمان التركي، الخميس، على اتفاقية ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا.

وصوت 293 عضوا بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب الحركة القومية، لصالح الاتفاقية.

وفي وقت سابق اليوم، صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وفي وقت سابق الخميس، قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن برلمان بلاده سيمرر الاتفاقية، التي وصفها بـ"التاريخية".

وقال إنه بذلك "سينتصر السلام في شرق البحر الأبيض المتوسط، وستفوز الأخوة التركية-الليبية".

وأضاف أوقطاي إن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة التي وقعتها مع ليبيا هي من المساهمات الهامة التي قدمتها تركيا من أجل السلام المستدام في منطقتها.