اليوم العالمي للقهوة التركية.. طعم الشرق في فنجان الصباح

يحتفل العالم اليوم بيوم القهوة العالمي التركية كواحد من أكثر المشروبات الشرقية لذة ونكهة على الإطلاق.

ما يميز القهوة التركية هو حبوب البن العربية المختارة والمحضرة بشكل استثنائي والفريدة في طريقة تحضيرها في هي ما يميزها في قطاع القهوة المتسع باستمرار.

بشيء من السحر، يتم تحضير القهوة التركية في "وعاء" نحاسي خاص يدعى الجزوة بلغة البلاد. ويوضع لكل فنجان واحد من القهوة التركية كوب من الماء وملعقتين صغيرتين من القهوة، وعادة ما يتم تقديمها إما سادة أو سكر وسط مع مكعب أو حلوة مع اثنين من مكعبات أو أكثر من السكر. ويقدم بجانب القهوة التركية كوب من الماء وقطعة من راحة الحلقوم "اللقم". فالماء يوقظ وينعش براعم الذوق على اللسان، حتى يمكن الاستمتاع بنكهة القهوة أكثر.

نظرًا لاستخدام القليل من السكر في القهوة التركية، فهي أكثر صحية من غيرها من المشروبات التي غالبًا ما تكون مليئة بالسكر والمنكهات. على سبيل المثال ، يحتوي كوب كبير من القهوة بالحليب (اللاتيه) 301 سعرة حرارية، فيما لا تحتوي القهوة التركية سوى على سعرتين حراريتين فقط عندما تقدم بدون سكر.

لا تنسوا أن في طلب فنجان من القهوة التركية ضمانة مؤكدة ليوم مشرق.