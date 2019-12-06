الشرطة تضبط 1089 قطعة أثرية في إسطنبول قبل تهريبها إلى خارج البلاد

ضبطت الشرطة التركية 1089 قطعة أثرية في 8 عمليات أمنية بمدينة إسطنبول الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر أمنية، للأناضول، أن شعبة مكافحة جرائم التهريب، تلقت معلومات استخباراتية حول اعتزام منظمة إجرامية تهريب عدد كبير من القطع التاريخية إلى خارج البلاد.

وأوضحت أن فرق الشرطة نفذت الأسبوع الماضي 8 عمليات في عدد من أحياء إسطنبول، أوقفت فيها 12 مشتبها به.

وأكدت أن العمليات أسفرت عن ضبط 1089 قطعة تاريخية، بينها تمثال عمره 4 آلاف من العهد البرونزي في منطقة الأناضول.

ومن بين القطع الأثرية المضبوطة أيضا، أسد من العهد الآشوري، وقطع نقدية عمرها ألفي عام، وأحزمة فضية من العهد العثماني، ومخطوطة للقرآن الكريم.