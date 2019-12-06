تركيا.. ضبط كمية من مادة "السيلينيوم 74" بقيمة 5 ملايين دولار

ضبطت قوات الأمن التركية يوم الخميس 475 غراماً من مادة "السيلينيوم 74" الكيميائية، تقدر قيمتها بـ 5 ملايين دولار في عملية لمكافحة التهريب في ولاية "عثمانية" جنوب البلاد.

وذكر بيان صادر عن قوات الأمن أن وحدات الدرك الإقليمية تلقت إخباراً يوم 10 نوفمبر، حول تهريبٍ محتمل لمادة "السيلينيوم" من إسطنبول إلى عثمانية جنوبي تركيا.

وعقب التحقيقات، قامت وحدات الدرك باحتجاز المشتبه بهم، بعد العثور على المادة الكيميائية في حقيبة أحدهم.

ونتيجة للفحص التحليلي الذي أجرته مؤسسة الطاقة الذرية التركية، تبين أن المادة المضبوطة هي مادة "السيلينيوم 74" النقية، التي تستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات، وفي إنتاج الزجاج والبلاستيك، وكذلك في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد المشتبه بهم لحين تقديمهم للقضاء العادل.