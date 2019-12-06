مباحثات تركية - إندونيسية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية

عقدت تركيا وإندونيسيا الاجتماع الثامن للتعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين في جاكرتا.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر تركية، الجمعة، أنّ الاجتماع عقد على مدار يومين في جاكرتا استضافتها رئاسة الصناعات الإندونيسية.

وأشارت المصادر إلى أن رابطة المصدرين في مجال الدفاع والطيران التركية، و12 شركة، شاركت في اجتماعات البلدين، برعاية رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وأوضحت أن نائب رئيس الصناعات الدفاعية التركية سردار دميرال، ورئيسة القدرات الدفاعية الإندونيسية بوردان تيارا سفيان، ترأسا اجتماعات وفدي البلدين.

وأضافت أن وفدي البلدين تبادلا وجهات النظر حول أوجه التعاون الحالي والمحتمل في مجال الصناعات الدفاعية.

والأسبوع الماضي، بحث وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مع نظيره التركي خلوصي أقار في أنقرة، أوجه التعاون في مجالات الأمن والصناعات الدفاعية.

يجدر بالذكر أن تركيا تتعاون مع إندونيسيا، في صناعة مدرعات ودبابات، بينها الدبابة التركية النمر إم تي Kaplan MT عبر تعاون بين شركة إف إن إس إس FNSS التركية المتخصصة بصناعة المدرعات، وشركة بي تي بينداد PT Pindad الإندونيسية.