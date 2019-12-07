الرابعة عالمياً في فئتها.. تركيا تختبر طائرة أقينجي المسيرة

أجرت شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية التركية أول اختبار طيران ناجح لطائرتها بدون طيار المسلحة الجديدة طراز "أقينجي".

وذكر بيان صادر عن الشركة، الجمعة، أن الاختبار للطائرة محلية الصنع "تم بنجاح"، وأن تركيا أصبحت ضمن 4 دول في العالم تملك هذا النوع من الطائرات.

وأشار أن شركة "بايكار" أجرت أيضا في سبتمبر/ أيلول الماضي، اختبارا ناجحا على أول محرك محلي الصنع لـ"أقينجي".

وأوضح أن الطائرة تتميز بقدرات عالية وأنظمة تكنولوجية متطورة وأن بإمكانها القيام بمهام محلية، وأن تطويرها جرى بقدرات محلية.

كما أفاد بأن أول اختبار طيران لـ"أقينجي" تم في ولاية تكيرداغ، شمال غربي البلاد، وكان ناجحا، وقد حلقت خلاله لمدة 16 دقيقة.

وتستطيع طائرة "أقينجي" التحليق على ارتفاع يصل 40 ألف قدم، والطيران لمدة 24 ساعة متواصلة، وحمل أوزان تصل إلى 1350 كغم.

وهي مجهزة بأحدث أنواع الأجهزة الإلكترونية والاتصالات، ويمكنها إلقاء قذائف على أهداف أرضية، إلى جانب إمكانية تزويدها بصواريخ جو-جو.