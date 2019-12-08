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راع تركي يحول الأحجار الصماء إلى أعمال فنية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.12.2019 15:06
آخر تحديث في 09.12.2019 01:27
راع تركي يحول الأحجار الصماء إلى أعمال فنية

يقوم الراعي التركي "ودات يالجين" برعي حيواناته من جهة وممارسة هوايته بالنحت على الحجر وتحويلها إلى أعمال فنية تحظى بإعجاب من يراها في ولاية موش شرقي تركيا.

وقال يالجين (34 عاماً)، للأناضول، إن هوايته بدأت أثناء رعي أغنامه وانجذابه لشكل إحدى الأحجار حيث بدأ بالعمل عليها وتحويلها إلى تماثيل.

وأضاف أنه يقوم أحياناً بجلب أحجار من الجبال ونحتها، وأحياناً من أحجار يجدها في قريته.

وأشار إلى أنه يقوم بالنحت على الأحجار وجذوع الأشجار أيضا، وتحويلها إلى تماثيل وأعمال فنية.

وبيّن أنه يقيّم الأحجار وجذوع الأشجار فنياً أثناء رعيه لأغنامه بشكل يختلف عن الرؤية العادية للأشخاص الآخرين.

ولفت إلى أنه لاقى انتقادات من سكان قريته في البداية، وبعد أن قام بالعديد من التماثيل والأعمال الفنية، بدأ القرويون يزورونه لرؤية ابداعاته.

وأعرب يالجين عن رغبته وحلمه في إنشاء معرض لأعماله في قريته ومركز ولايته موش.

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