تشاوش أوغلو: إذا أرادت اليونان عقد اتفاق مع ليبيا فعليها الذهاب إلى طرابلس

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، إن حكومة فايز السراج، الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات لتشاوش أوغلو، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأفغاني بالوكالة إدريس زمان، في إسطنبول.

وأوضح تشاوش أوغلو، أن مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا تتوافق مع القانون الدولي.

وقال إن "حكومة السراج في طرابلس هي الحكومة الوحيدة الشرعية الآن في ليبيا، وإن أرادت اليونان أن تبرم معها اتفاقا فعليها الذهاب إلى طرابلس".

وفي الشأن الأفغاني، شدد تشاوش أوغلو، على أن تركيا ستواصل وجودها في أفغانستان ودعمها، طالما كان هناك حاجة إلى تركيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحول المظاهرات في فرنسا، أشار الوزير التركي، إلى أنّ العنف المستخدم ضد المتظاهرين والإعلاميين في الآونة الأخيرة بفرنسا، يخالف المعايير الدولية.