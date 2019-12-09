جمعية تركية تبني 252 وحدة سكنية للسوريين في إدلب

أعلنت جمعية "بناء الإنسان" التركية إنشاء 252 وحدة سكنية في قرية "باريشا" بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد.

وذكرت الجمعية في بيان لها، الاثنين، أنها أنشأت قرية "المدينة المنورة" لصالح الأسر المتضررة من الحرب، في باريشا بإدلب.

وأشارت إلى أنه من المخطط أن تضم القرية منشآت عدة مثل مدرسة وبئر ماء ومسجد.

وأكدت أنها تهدف من خلال القرية إلى تخليص السوريين من الخيم وانتظار المساعدات باستمرار، ودمجهم بالحياة الاجتماعية والاقتصادية.

ولفتت إلى أن 252 أسرة سكنت في الوحدات السكنية، مشددة أن العمل جارٍ على بناء وحدات أخرى.

وأوضحت أنها تخطط لأن يستفيد ألفان و50 شخصاً من المشروع.

ونقل البيان تصريحات لرئيس الجمعية حالم آييلدز، أشار خلالها إلى أن إقامة الأسر في الخيم تحت ظروف الشتاء صعبة للغاية.

وقال: "سنواصل حل مشاكل السوريين من خلال تنفيذ هذا المشروع، وحتى لو لم تكن الوحدات السكنية كالمنازل التي تم تدميرها، ولكننا نهدف بأن يواصلوا حياتهم في مناخ ملائم ضمن أربعة جدران".