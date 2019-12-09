للمرة الأولى.. تركيا ضمن فئة الدول ذات "التنمية البشرية المرتفعة جدا"

ارتفع ترتيب تركيا في قائمة التنمية البشرية لعام 2018 إلى المرتبة 59 من بين 189 دولة، وبذلك تدخل للمرة الأولى في فئة "التنمية البشرية المرتفعة جدا".

جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأحد، بناء على بيانات العام 2018 حول قائمة البلدان حسب مؤشر التنمية البشرية.

ويعد مؤشر التنمية البشرية أحد المؤشرات التي تقيس التقدم الذي تحققه البلدان في مجالات مختلفة بينها الصحة والتعليم ومستوى الدخل الفردي.

في المقابل، جاءت النرويج في مقدمة التصنيف، تليها سويسرا، ثم إيرلندا ثالثة، وألمانيا ثم هونغ كونغ، في حين حلت دول النيجر وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد وبوروندي في نهاية الترتيب.

وأظهر التقرير ارتفاع قيمة المؤشرات في تركيا خلال 28 عاما بنسبة 39.4 في المائة، حيث احتلت تركيا المرتبة 66 عالميا من بين 162 دولة في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الذي يقيس عدم المساواة بين الجنسين في مجال الصحة والتمكين والعمل.