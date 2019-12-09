مقاتلة يونانية تعترض سفينة تركية في البحر المتوسط

اعترضت طائرة ميراج تابعة للقوات الجوية اليونانية سفينة تركية في عرض البحر المتوسط، كانت تقوم بأعمال ملاحة.

ونشر الصحفي اليوناني لونيس نيكيتاس صورا لحظة اعتراض المقاتلة اليونانية للسفينة في عرض البحر، ولم تعلق الجهات الرسمية التركية حول الحادث حتى الآن.

يذكر أن كلا من اليونان ومصر وقبرص الرومية رفضت الاعتراف بالاتفاقية البحرية التركية الليبية لترسيم الحدود في البحر المتوسط، ووصفتها بأنه عديمة القيمة قانونيا، فيما قامت أثينا بطرد السفير الليبي لديها لامتناعه عن تسليم السلطات اليونانية نسخة من الاتفاقية المذكورة.