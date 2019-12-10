أردوغان: ليست لدينا أجندات سرية مع بوتين أو ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن علاقاته مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بالشفافية والخلو من الأجندات السرية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في برنامج "كل إنسان عالم بحد ذاته" الذي نظمته جامعة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان في هذا السياق: "ليست لدينا أجندة سرية مع الرئيس الروسي، وأثق بأننا سنحقق السلام في المنطقة سويةً".

وتابع: "لا يوجد لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجندة سرية، هو يفصح عما يعرفه، والحديث بيننا يتم بكل وضوح".

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده ستنسحب من الأراضي السورية عندما يتم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وخروج كافة القوات الأجنبية من هذا البلد.

وفيما يخص مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان: "يتحججون بضخامة عدد سكان تركيا، لكن السبب الحقيقي في عدم ضمنا إلى الاتحاد، هو أننا مسلمون".

وأردف: "أوروبا تعاني حاليا من أزمة وجود قائد حقيقي، ولا أستطيع أن أقول إن فلان هو مثال للقائد الحقيقي في أوروبا".

كما تطرق أردوغان إلى الملف الليبي، قائلا: "إن طلبت ليبيا منّا جنودا، فسنلبّي هذا الطلب".