إسرائيل تمنع مطربة تركية من إحياء حفل في مدينة القدس

منعت السلطات الإسرائيلية المطربة التركية غيزيم غوسكن من الدخول إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة للمشاركة في فعالية ثقافية فلسطينية.



وقال المركز الثقافي التركي في القدس "يونس إمره" في تدوينة على "فيسبوك" إن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بدخول المطربة غوسكن.



وأضاف: "نعتذر عن إلغاء العرض (المقرر الثلاثاء) لظروف خارجة عن إرادتنا، بسبب عدم حصول المطربة على تصريح دخول".



وكان من المقرر أن تقدم غوسكن، عرضا مساء الثلاثاء في قاعة فيصل الحسيني في مركز يبوس الثقافي في القدس في إطار مهرجان "ليالي الطرب في القدس العربية".



ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي توضيح عن أسباب منع المطربة التركية من الدخول إلى القدس.



وينظم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى مهرجاناً سنوياً مدته شهر باسم "ليالي الطرب في القدس العربية"، يقدم فيه عروضاً موسيقية موسيقيون فلسطينيون محترفون وفنانون ضيوف ومدرسون وطلاب من المعهد.

وسيقدم خلاله عازف العود التركي، محمد بيتميز، عرضا مساء الثلاثاء.



وأطلق مهرجان ليالي الطرب للمرة الأولى في عام 2009، وهو يركز على تعزيز تذوق الموسيقى العربية والشرقية، مع اهتمام خاص بالطرب والغناء الكلاسيكي العربي.



وتقام فعاليات المهرجان بشكل أساسي في القدس، لكنها تتضمن أيضاً عروضاً في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.



وكانت إسرائيل شددت قبضتها على مدينة القدس الشرقية، منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عامين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



ومنذ ذلك الحين منعت إسرائيل العديد من الفعاليات الثقافية في المدينة، كما أغلقت مؤسسات فلسطينية.



وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من هذا العام، عزمه تبني رزمة إجراءات ضد النشاطات التركية المؤيدة للفلسطينيين في مدينة القدس.

