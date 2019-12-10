إسطنبول.. الآلاف يشاركون بمسيرة دعماً للمعتقلين بالسجون المصرية

شارك آلاف الأتراك والعرب، الثلاثاء، في مسيرة بمدينة إسطنبول، تضامنا مع المعتقلين في السجون المصرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

المسيرة التي نظمتها جمعيات وفعاليات حقوقية تركية وعربية، انطلقت من جامع الفاتح بقلب إسطنبول، متوجهة إلى إحدى الحدائق القريبة، حيث من المقرر إقامة فعالية، تلقى خلالها كلمات من المنظمين وأهالي المعتقلين.

وحسب مراسل الاناضول، جاب المشاركون الشارع الرئيسي بمنطقة الفاتح، كما رفعوا مشاعل وصورا للمعتقلين، وللرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية للمعتقلين، ورفعوا لافتة رئيسية كتب عليها بعدة لغات "الحرية حق، ارفع صوتك لأجل المعتقلين في مصر".

ووزع القائمون على الفعالية بيانا، قالوا فيه، "دعونا نلق نظرة فاحصة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر والقدس وغزة وسوريا والعراق واليمن وتركستان الشرقية، دعونا نتساءل كيف ترتكب هذه الجرائم بكل قسوة، دعونا نتساءل عن كيفية إفلات المجرمين من العقاب".

وحمل البيان إدانة لـ"الاضطهاد" في جميع أنحاء العالم، وتأييد حقوق وحرية الأبرياء الذين يواجهونه، "بغض النظر عن دينهم أو لغتهم أو عرقهم".