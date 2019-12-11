الداخلية التركية تعلن ترحيل إرهابيين ألمانيين إلى بلدهما

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، ترحيل إرهابيين يحملان الجنسية الألمانية إلى بلدهما.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، مستمرة".

وأضاف البيان أن الوزارة رحّلت إرهابيين اثنين إلى ألمانيا في هذا الإطار.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الداخلية، ترحيل 72 مقاتلا إرهابيا أجنبيا منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى بلادهم.

ومع ترحيل الإرهابيين الأخيرين، يرتفع بذلك عدد من رحلتهم تركيا إلى 74 إرهابيا.

وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال متحدث الداخلية وقتها، إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".