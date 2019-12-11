الصناعات الدفاعية التركية تسعى للاستحواذ على مشاريع لصالح الحكومة الكويتية

عرضت شركة "هندسة تقنيات الدفاع" وهي شركة تابعة لرئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، منصات بحرية وطائرات بدون طيار هجومية واستطلاعية (درون انتحارية) ورادارات، في معرض "الخليج للدفاع والطيران" في الكويت.

وقال مدير عام الشركة "مراد أكينجي"، الأربعاء، إنهم يرغبون بتقاسم الخبرات والتجارب التي اكتسبوها في مجال الصناعات الدفاعية مع البلدان الشقيقة والصديقة، لافتاً إلى أنهم يقومون بأنشطة مكثفة من أجل تطوير التعاون في هذا الصدد.

وأوضح أنهم يسعون منذ فترة طويلة إلى تولي مشاريع للقوات البحرية الكويتية.

مضيفاً "نعتقد أن الكويت لديها إمكانات كبيرة للغاية خاصة في مجال المنصات البحرية".

وتابع "نواصل مفاوضاتنا حول تحديث المنصات التي تملكها البحرية الكويتية واقتناء منصات جديدة للبحرية الكويتية،" لافتاً إلى أنهم يسعون لنقل مفاوضاتهم مع الجانب الكويتي إلى مراحل متقدمة.

وذكر أنهم يريدون توفير منتجات أفضل للكويت من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

وأكد أنهم يواصلون محادثاتهم مع قوات البحرية الكويتة بشكل أساسي، ويأملون الحصول على بعض النتائج قريبا.

ولفت إلى أنهم يواصلون لقاءاتهم مع الجانب الكويتي من أجل استخدام القوات المسلحة والشرطة الكويتية لـ"طائرات درون الانتخارية" التي تستخدمها القوات المسلحة التركية بنجاح.

وافتتح المعرض أبوابه الثلاثاء في 10 ديسمبر، ويستمر حتى الخميس 12 ديسمبر وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف بالكويت.