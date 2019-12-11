تركيا توقف إرهابياً ومسؤولاً في "الشعوب الديمقراطي" ساعده في العبور من إيران

ألقت السلطات التركية القبض على إرهابي ينتمي إلى منظمة "بي كا كا" الانفصالية، بعد دخوله البلاد عبر إيران برفقة مسؤول في حزب "الشعوب الديمقراطي" بولاية أغري (شرق).

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، أن فريقا من شعبة المخابرات بمديرية الأمن قبض على الإرهابي "عزيز أوروج"، برفقة "عبد الله أكلك"، رئيس فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" بقضاء "دوغو بيازيد"، في أغري.

وأضاف البيان، أن "أكلك" كان يساعد الإرهابي "أوروج"، للوصول إلى مكان آمن، قبل القبض عليهما على الطريق السريع في أغري.

وأشار إلى أن فرق المخابرات نقلت الموقوفين إلى مديرية الأمن تمهيدا للتحقيق معهم.

وفي ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، سلّم عنصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية نفسه لقوات الأمن التركية.

وذكر بيان صادر عن قيادة الدرك في الولاية، أن إرهابيا من منظمة "بي كا كا/ كي جي كي"، سلم نفسه الأربعاء، لقوات الأمن التركية، بعد فراره من صفوف المنظمة.

وأضاف البيان، أن الإرهابي عمل مع المنظمة منذ 2017، وشارك في عدة عمليات إرهابية.