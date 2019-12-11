وقف الديانة التركي يفتتح مدرسة عبد الحميد الثاني في إدلب

افتتح وقف الديانة التركي، مدرسة "عبد الحميد الثاني" الابتدائية، التي تستوعب 500 طالب، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وافتتح الوقف المدرسة في بلدة "القاح" التابعة لإدلب، بدعم من مؤسسة "بيت السلام" الباكستانية.

ومن المقرر أن يتلقى التعليم في المدرسة المذكورة، 500 طالب يعيشون في مخيمات بعد نزوحهم جراء هجمات النظام ومؤيديه.

وفي حديثه للأناضول، أوضح نائب رئيس مجلس الأمناء لوقف الديانة التركي، إحسان آجيق، أنه يزور المنطقة من أجل افتتاح المدرسة، ومتابعة الأنشطة الخيرية للوقف في إدلب.

وقال آجيق: "سنبذل جهودنا في إدلب لتقديم تعليم مناسب للطلاب لكافة المراحل الدراسية من الابتدائية حتى الثانوية".

وتابع : "هذه المدرسة كانت موجودة منذ سنوات داخل المخيم، والآن سيبدأ بحمد الله 500 طالب تلقي تعليمهم فيها".

وذكر آجيق، أن الوقف يخطط لإنشاء 100 وحدة سكنية لأسر الأيتام حتى فصل الربيع .

وأكد أن الوقف سيواصل تقديم كافة أنواع الدعم، والخدمات التعليمية والثقافية للأطفال والمعوقين في سوريا.