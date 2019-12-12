استكمال الدورية التركية الروسية الـ 15 شرق الفرات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استكمال القوات التركية والروسية تسيير الدورية البرية المشتركة الـ15، شرق نهر الفرات بسوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الدورية المشتركة، جرت في المنطقة الواقعة بين مدينتي "رأس العين" و"القامشلي" الواقعتين شرق الفرات.

وأكد البيان أنّ الدورية شاركت فيها 4 مركبات برية من كل جانب.

وسُيّرت الدورية على عمق 6 كيلو متر من الحدود السورية التركية وبامتداد 48 كيلو متر.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر.