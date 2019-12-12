الخارجية الروسية تنتقد اعتماد لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات ضد تركيا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اعتماد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لفرض عقوبات على تركيا، لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" وتنفيذها عملية نبع السلام شمالي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الخميس، من مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو.

وقالت زاخاروفا بخصوص مشروع القرار: "إن ممارسة سياسة الضغط من خلال العقوبات أمر غير مقبول في نظام تنسيق العلاقات الدولية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار حول فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة "إس 400" الروسية وعملياتها العسكرية في سوريا.

وصوت 18 عضوا في لجنة العلاقات الخارجية لصالح مشروع القرار، فيما رفضه 4 آخرون.

ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القرار الخميس، على مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه.