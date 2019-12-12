تركيا: محاولة بعض الدول تقييد صناعاتنا الدفاعية لن تؤثر في عزمنا

اختتم اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية، الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول أن الاجتماع المغلق برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان استمر قرابة ساعة و35 دقيقة

وفي ختام الاجتماع، أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إقرار مشاريع متعلقة بالحرب الإلكترونية، والبرمجيات، والاتصالات والأسلحة والذخيرة ومنصات أخرى مختلفة.

وأضافت في بيان أن "مبادرات بعض الدول لتقييد صناعاتنا الدفاعية لن تؤثر على عزمنا في المضي قدماً نحو تحقيق مصالحنا بمفردنا"، دون تفاصيل.

وخلال السنوات الأخيرة حققت تركيا تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، ولا تهدف إلى الحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يخص تسليح جيشها فحسب، بل الدخول في مصاف الدول المتقدمة بتصنيع الأسلحة وتصديرها.