"تيكا" التركية تفتتح ملعب كرة قدم للأطفال في جورجيا

افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الجمعة، ملعب كرة قدم للأطفال في مدينة "غارداباني" جنوب شرقي جورجيا.

وجرى افتتاح الملعب بالتعاون مع وقف "أرفيلادزيبي" الجورجي، الذي أسسه ثلاثة لاعبين قدامى لفريق "طرابزون سبور" التركي، هم الأخوة شوطا، وأرتشيل، وريفاز أرفيلادزي.

وحضر حفل الافتتاح، السفيرة التركية لدى جورجيا، فاطمة جرن يازغان، ومنسقة "تيكا" في العاصمة تبليسي، نجلاء دميرداغ، إضافةً إلى اللاعبين الثلاثة ومسؤولين آخرين.

وقالت يازغان، في كلمة خلال الحفل، إن المبادرة مظهر لاستمرار علاقات التعاون القوية بين تركيا وجورجيا.

وأضافت أن التعاون الثنائي بين الوكالة التركية، والوقف الجورجي، سيساهم في توطيد العلاقات، مقدمة الشكر لهما على هذا العمل.

من جانبها، أوضحت دميرداغ، أن الأنشطة الرياضية تحمل أهمية كبيرة من ناحية اندماج أطفال الأقليات الموجودة بالمنطقة، في المجتمع الجورجي.

بدوره، ذكر أرتشيل، في حديثه للأناضول، أن العمل المشترك بين الوقف والوكالة، مثال على التعاون الثنائي الناجح.