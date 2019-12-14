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تركيا تمنح تصاريح عمل لنحو 113 ألف أجنبي خلال 10 أشهر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.12.2019 15:35
آخر تحديث في 15.12.2019 02:05
تركيا تمنح تصاريح عمل لنحو 113 ألف أجنبي خلال 10 أشهر

منحت وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا، 113 ألفا و134 أجنبيا تصاريح عمل، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري.

وتقدم عشرات آلاف الأشخاص من 165 دولة، بطلبات إلى الوزارة منذ مطلع العام، للحصول على تصاريح للعمل في تركيا.

الوزارة درست الطلبات بدقة، ومنحت اثرها تلك التصاريح في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وحلّ السوريون في المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر حصولا على التصاريح بـ 50 ألف شخص، تبعهم القرغيزيون بـ 10 آلاف، والأوكرانيون بـ 6 آلاف.

وجاء مواطنو تركمانستان بالمرتبة الرابعة بـ 5 آلاف شخص، وجورجيا وأوزبكستان بالمرتبة الخامسة بـ 4 آلاف، وروسيا بالمرتبة السادسة بـ 3 آلاف.

وباتت تركيا محط أنظار عدد كبير من الأجانب الباحثين عن العمل في دول مختلفة، بفضل إمكاناتها المتنوعة المتوافرة.

وتشير بيانات رسمية إلى تضاعف عدد الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل في تركيا 10 مرات خلال السنوات العشر الماضية.

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