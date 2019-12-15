أردوغان يعتزم المشاركة في "منتدى اللاجئين الدولي الأول"

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة كل من سويسرا وماليزيا، للمشاركة في "منتدى اللاجئين الدولي الأول"، وقمة كوالالمبور.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الاتصالات في الرئاسة التركية، فإن أردوغان سيزور مدينة جنيف السويسرية يومي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتأتي مشاركة أردوغان في منتدى اللاجئين الدولي الأول، تلبية لدعوة تلقاها من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وإلى جانب أردوغان سيشارك في المنتدى، زعماء العديد من الدول، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمدنية.

ومن المنتظر أن يعرض الوفد التركي خلال المنتدى الخدمات المقدمة للسوريين المقيمين داخل أراضي تركيا بموجب قانون الحماية المؤقتة.

كما سيعقد الرئيس أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع القادة والزعماء المشاركين في المنتدى.

وعقب الانتهاء من أعمال المنتدى، يتوجه الرئيس أردوغان يوم 18 ديسمبر، إلى ماليزيا في زيارة تستغرق يومين، للمشاركة في قمة كوالالمبور التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، لبحث المشاكل التي يعانيها العالم الإسلامي.

ويشارك في القمة إلى جانب تركيا وماليزيا، كل من قطر وإيران وباكستان وإندونيسيا.

وسيعقد أردوغان عدة لقاءات ثنائية مع القادة والزعماء المشاركين في القمة.