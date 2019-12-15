تركيا تستضيف مناورات للأمن السيبراني بمشاركة 18 دولة

تستضيف تركيا، 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مناورات للأمن السيبراني تشارك فيها 18 دولة مختلفة.

المناورات التي تنظّمها وزارة النقل والبنى التحتية التركية بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحمل اسم "الدرع السيبراني 2019".

ومن المقرر أن يفتتح المناورات وزير النقل جاهد طورهان، ونائبه عمر فاتح صايان.

وتقوم المناورات على تشكيل كل بلد من البلدان المشاركة، فريقاً مكوناً من 5 أفراد مختصين في أمن المعلومات والأنظمة، ليعملوا على اكتشاف ثغرات في أنظمة وبرامج سيتم تحضيرها من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.

والهدف من هذه المناورات، تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتطوير التنسيق والتعاون بين الفرق، وقياس إمكانات البلدان للتدخل في الوقائع الخاصة بهذا المجال.

وستختتم المناورات مساء 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بتوزيع جوائز على الفائزين بالمراتب الـ 3 الأولى.

الدول المشاركة هي تركيا، وإسبانيا، ولتوانيا، وألبانيا، والجبل الأسود، وأوكرانيا، والهند، وماليزيا، وكازاخستان، وأذربيجان، وتركمانستان، وأوزباكستان، وقيرغيزستان، وتونس، والمغرب، ونيبال، وفلسطين والعراق.