الأمن التركي يلقي القبض على 6 أجانب يشتبه بانتمائهم لـداعش الإرهابي

ألقت السلطات التركية القبض على 6 أجانب يشتبه بأنهم كانوا أمراء ومسلحين بارزين لدى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

جاء ذلك حسب بيان نشرته ولاية عثمانية، الأربعاء، حول إجراءات بدأتها قيادة الدرك لمنع وقوع هجمات من قبل إرهابيي "داعش" خلال رأس السنة.

وفي إطار الإجراءات، تم توقيف 6 أشخاص يحملون الجنسية السورية، يشتبه بأنهم كانوا أمراء ومسلحين بارزين لدى التنظيم الإرهابي خلال فترة تواجدهم بسوريا.

وصادرت السلطات التركية كمية من المعدات الرقمية خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المشتبه بهم في عثمانية، ولم يتم الكشف بعد عن محتواها.