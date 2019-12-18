تركيا تستغني عن استهلاك 150.000 طن من البلاستيك خلال 11 شهراً

خفضت تركيا من استهلاك الأكياس البلاستيكية بشكل كبير منذ اعتماد اللوائح الحكومية الجديدة، وتم الاستغناء عن إنتاج حوالي 150.000 طن من النفايات البلاستيكية خلال 11 شهراً.

وكانت الحكومة التركية في حربها ضد التلوث البيئي، قد سنّت مجموعة قوانين ترمي إلى تقليص استهلاك الأكياس البلاستيكية تضمنت دفع 0.25 ليرة تركية على الأقل مقابل الحصول على كيس بلاستيكي واحد، وذلك للحد من الاستخدام المفرط للأكياس النايلون، الأمر الذي ساهم في تقليص استهلاك البلاستيك وبالتالي خفض حوالي 6000 طن من انبعاثات الغازات السامة.

وقد وصل معدل استخدام الأكياس البلاستيكية للشخص الواحد في تركيا إلى 440 كيساً سنوياً، وذلك بمعدل استخدام عام يبلغ حوالي 30-35 مليار كيس بلاستيكي في البلاد سنوياً. كما وصل معدل الاستخدام العالمي قرابة 5 تريليونات كيس بلاستيكي كل عام، وهذه الأكياس تساهم بشكل أساسي في التلوث البحري ويتم إلقاء حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات كل عام، مما يؤدي إلى القضاء على الحياة البحرية وحصول اختلال جذري في سلسلة الغذاء البشري، وفقًا لما ذكره تقرير الأمم المتحدة حول هذه القضية.

ومع تطبيق اللوائح الجديدة في البلاد، انخفض استخدام الأكياس البلاستيكية بنسبة 77.27%، كما انخفض عدد الأكياس المستهلكة من قبل الشخص الواحد من حوالي 35 كيس إلى 10 أكياس في الشهر. في حين تم تغريم المخازن ومصنعي الأكياس البلاستيكية الذين لم يتقيدوا بتنفيذ القوانين، بمبالغ نقدية وصلت إلى أكثر من 121.000 ليرة تركية.

وقد دفعت اللوائح الجديدة المستهلكين إلى البحث عن وسائل أخرى لنقل البضائع التي يشترونها، وقامت بعض البلديات بتوزيع أكياس قماشية مجانية للمتسوقين. ومن المعروف أن الأكياس البلاستيكية تستغرق حوالي 800 عام حتى تذوب تماماً وتبلغ درجةً لا تشكل فيها أي تهديدٍ للبيئة.

علاوةً على ذلك، وكخطوة تالية لوقف استخدام الأكياس البلاستيكية، سيتم تفعيل مشروع جمع نفايات عبوات المشروبات البلاستيكية والزجاجية والمعدنية، بغرض حماية البيئة وتوفير مواد خام عالية الجودة للصناعة، من خلال تنفيذ الوزارة مبادرة "تطبيق الإيداع"، التي ستكون إلزامية اعتباراً من يناير 2020. ومن المتوقع أن يخلق التطبيق فرص عمل إضافية إلى جانب الفوائد الاقتصادية والبيئية.

يشار إلى أن القيود المفروضة على الأكياس البلاستيكية تأتي كجزءٍ من مشروع "صفر نفايات" الذي أطلقته السيدة الأولى أمينة أردوغان قبل عامين. ويشمل المشروع حوالي 14000 مؤسسة عامة من المجمع الرئاسي إلى الوزارات وفروعها، من فرز النفايات في مصدرها وإعادة تدوير الغذائية منها لتحويله إلى سماد. كما شهدت الحملة زيادة كبيرة في عدد نقاط جمع النفايات، فتضاعف انتشارها في كلٍ من مراكز التسوق والشركات والمدارس والفنادق والمطارات وغيرها.

يذكر أن إعادة تدوير أكثر من 1.7 مليون طن من نفايات الورق والكرتون قد وفّرت حوالي 30 مليون شجرة بين عامي 2017 و 2018. وفي الوقت نفسه، تقوم بلديات المدن التركية بتحديث نظم إدارة النفايات الخاصة بها. وتقضي اللوائح الجديدة بمطالبة كل مؤسسة خاصة أو عامة بشهادة نفايات صفرية تقيّم مدى توافق أداءها مع السياسات الجديدة. كما يُلزم مشروع القانون البلديات بإنشاء مرافق لجمع النفايات المفصولة في مصدرها.