"غوغل" يوقع اتفاقية مع "تورك تيليكوم" لنقل خوادم البحث إلى داخل تركيا

وقعت شركة "غوغل" العملاقة للتكنولوجيا اتفاقية مع شركة "تورك تيليكوم" لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة في تركيا، بهدف نقل خوادمها إلى داخل تركيا.

وسيساهم نقل خوادم البحث الخاصة بشركة "غوغل" إلى داخل تركيا، في تخفيض زمن وصول المستخدمين إلى المعلومات إلى الحد الأدنى، وتقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية الأجنبية أو مشاركة بيانات المستخدمين مع مصادر خارجية.

ووفقاً لصحيفة "خبر تورك" فإن التقييمات الفنية الأولية تجري الآن، وسيتم نقل خوادم "غوغل" إلى ثمانية مراكز بيانات في جميع أنحاء تركيا، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التركيب العام المقبل، الأمر الذي سيتيح إدارة 50% من حركة مرور بيانات "غوغل" في تركيا عبر هذه الخوادم في عام 2020. ومن المتوقع أن يصل هذا الهامش إلى 80% في مراحل لاحقة.

وكانت جهود حثيثة قد بذلت لجلب خوادم "فيسبوك" و"غوغل" إلى داخل تركيا، لأنها تشكل حوالي 75% من حركة مرور الإنترنت في البلاد. وذكرت التقارير أن خوادم "فيسبوك" انتقلت مؤخراً إلى مركز "تورك تيليكوم" الواقع في منطقة "أتاكوي" في إسطنبول، لتوفير خدمة أسرع وذات جودة أعلى، حيث تتم حالياً إدارة 60% من حركة مرور بيانات "فيسبوك" داخل البلاد من هذه الخوادم .