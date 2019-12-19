اليابان تمنح نائب وزير الدفاع التركي وسام "الشمس المشرقة"

منحت الحكومة اليابانية نائب وزير الدفاع التركي ألب أرسلان قواقلي أوغلو، وسام دولة رفيعا تكريمًا لإسهاماته في تعزيز العلاقات بين تركيا واليابان.

وجرى تقليد قواقلي أوغلو بـ"وسام الشمس المشرقة نجمة الذهب والفضة"، الخميس، خلال حفل أقيم في مقر السفارة اليابانية لدى أنقرة.

وفي كلمة خلال الحفل، هنأ السفير الياباني أكيو مياجيما، قواقلي أوغلو، حيال تقليده الوسام الرفيع من قبل حكومة بلاده.

وقال مياجيما إن جهود قواقلي أوغلو في تعزيز العلاقات بين تركيا واليابان، تحظى باحترام وتقدير كبيرين من قبل الحكومة اليابانية.

بدوره أعرب نائب وزير الدفاع التركي عن سعادته واعتزازه إزاءالحصول على وسام الدولة من اليابان.

وأشار إلى المكانة الهامة التي تتمتع بها اليابان وشعبها في الشارع التركي بفضل القواسم المشتركة بين البلدين.