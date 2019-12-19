82 جامعة تركية ضمن قائمة أفضل 2500 جامعة حول العالم



دخلت 82 جامعة تركية قائمة أفضل ألفين و500 جامعة حول العالم، وفق قائمة أعدها معهد المعلومات في جامعة الشرق الأوسط التقنية.



وذكر بيان صادر عن قسم تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي في معهد المعلومات أن قائمة الجامعات الأفضل حول العالم للعام الدراسي (2019 - 2020)، جرى إعدادها بناءً على الأداء الأكاديمي لهذه الجامعات.



وأشار البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمعهد المعلومات في جامعة الشرق الأوسط التقنية، أن القائمة ضمّت ألفين و500 جامعة هي الأفضل أكاديميًا للعام الدراسي الحالي.

ولفت أن الخبراء الذين شاركوا في إعداد القائمة ركزوا على الأداء الأكاديمي والأبحاث والمقالات العلمية ذات القيمة العالية المنشورة في الجامعات.



وأوضح أن القائمة، أظهرت احتلال الصين المرتبة الأولى بـ 389 جامعة، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بـ 352 جامعة، واليابان حصدت الترتيب الثالث بـ 141 جامعة.

وفي القائمة، حصلت الهند على المرتبة الرابعة بـ 137 جامعة، والمملكة المتحدة على المركز الخامس بـ 105 جامعة، فيما نجحت 82 جامعة تركية بدخول القائمة، لتحل تركيا في المركز السادس.

ووفق هذا الترتيب، تكون تركيا قد تقدمت على كل من فرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا والبرازيل وإسبانيا وكندا وبولندا.



جامعة "حجي تبه" تتصدر الجامعات التركية:

ووفق القائمة، تصدرت جامعة "حجي تبه"، إحدى الجامعات الحكومية الكبرى في العاصمة أنقرة، ترتيب الجامعات التركية بفضل المقالات العلمية التي نشرتها خلال العام الدراسي (2019-2020).



وعالمياً، احتلت "حجي تبه" المرتبة 534، وجامعة إسطنبول المرتبة 582، فيما حازت جامعة إسطنبول التقنية على المرتبة 698، وجامعة الشرق الأوسط التقنية المرتبة 706، في القائمة التي ضمت أفضل ألفين و500 جامعة حول العالم.



كما احتلت جامعة أنقرة المرتبة 787، وجامعة إيجة المرتبة 842، وجامعة غازي المرتبة 884، وجامعة بيلكنت المرتبة 894 في القائمة.



أفضل الجامعات في العالم:

وعن المراكز العشرة الأولى، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بـ 5 جامعات، والمملكة المتحدة المركز الثاني بـ 3 جامعات، فيما احتلت كل من فرنسا وكندا المركز الثالث بجامعة واحدة لكل منهما.

وفقًا للقائمة، فإن أفضل ثلاث جامعات في العالم هي جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة تورنتو في كندا، وجامعة لندن في المملكة المتحدة.



الصين تتقدم بسرعة:

وخلال السنوات الماضية، حققت الجامعات الصينية أسرع ارتفاع في التصنيف العالمي، حيث رفعت رصيدها من 4 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة حول العالم خلال العام 2011، إلى 12 جامعة عام 2019.

كما ارتفع عدد الجامعات الصينية المدرجة ضمن أفضل 500 جامعة حول العالم، من 31 جامعة في العام 2011 إلى 69 جامعة عام 2019.

بدورها، أظهرت الجامعات في اليابان والولايات المتحدة انخفاضَا في التصنيف العالمي. فقد تراجع عدد الجامعات اليابانية المدرجة على قائمة أفضل 100 جامعة حول العالم، من 4 جامعات عام 2011، إلى جامعتين عام 2019.







في تراجع عدد الجامعات اليابانية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة حول العالم، من 21 جامعة سنة 2011، إلى 11 جامعة في العام الحالي.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد الجامعات المدرجة على قائمة أفضل 100 جامعة، من 42 عام 2011، إلى 34 عام 2019.



كما تراجع عدد الجامعات الأمريكية المدرجة على قائمة أفضل 500 جامعة، من 129 جامعة سنة 2011، إلى 111 جامعة عام 2019.



الجامعات التركية تبذل جهودًا للتقدم:

منسق شؤون قسم تصنيف الجامعات في معهد المعلومات بجامعة الشرق الأوسط التقنية، الأستاذ الدكتور أورال أق بولوت، قال إن الجامعات التركية تبذل جهودًا حثيثة للتقدم نحو الأمام، وتحقيق مراكز أكثر تقدمًا على قوائم التصنيف العالمي للجامعات في مختلف البلدان.



وأشار أق بولوت، أن عدد المقالات العلمية ذات القيمة العالية والمنشورة في المجلات العلمية، تظهر أن الجامعات التركية تحرز تقدمًا ملحوظًا على مستوى العالم، وأنها بصدد إحراز مواقع أكثر تقدمًا خلال الأعوام المقبلة.