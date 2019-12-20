الداخلية التركية تطلق عمليتين ضد "بي كا كا" الإرهابية في ولايتين بالبلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، إطلاق عملتين جديدتين ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الأمن أطلقت عمليتي "الكاسر-9 جبل جودي" بولاية شرناق، و"الكاسر-10 وادي قازان" بولاية هكاري.

وشدد البيان أن إطلاق العمليتين يأتي رغم سوء الأحوال الجوية، في إطار مكافحة أنشطة المنظمة الإرهابية، التي تسعى لاستغلال ظروف الشتاء للتحضير لهجماتها.

وأوضح أن عملية "الكاسر-9 جبل جودي" يشارك فيها 1260 فردا من 84 فرقة من قوات الدرك والقوات الخاصة، بإشراف قيادة الدرك في شرناق.

فيما يشارك في عملية "الكاسر-10 وادي قازان" 730 فردا من 48 فرقة من قوات الدرك والقوات الخاصة، بإشراف قيادة الدرك في هكاري.

وفي 19 آب/ أغسطس الماضي، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم نفسه.