حكومة "الوفاق" الليبية تعلن رسمياً تفعيل الاتفاق الأمني مع تركيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، الخميس، بشكل رسمي تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا أواخر نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وقال البيان، إن مجلس الوزراء عقد الخميس اجتماعا استثنائيا بالعاصمة طرابلس، برئاسة السراج، وحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء، وقادة المناطق العسكرية، واستعرض فيه مستجدات الأوضاع محليا ودوليا.

وأضاف أن "المجلس وافق بالإجماع خلال الجلسة، على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي".

وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال مصدر بوزارة العدل بالحكومة الليبية، إن مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا قبل أيام دخلتا حيز التنفيذ بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن قرار المجلس الرئاسي، الذي أقر المذكرتين، طلب فيه من الجهات المختصة تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.