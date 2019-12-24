قبل 3 أيام من كشف الستار عنها.. صورة للسيارة التركية في تويتر

كشفت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية، صورة جديدة تشمل الأضواء الأمامية والمرآتين الأماميتين، والسقف، والحواف الجانبية للسيارة، وذلك على حسابهم في تويتر.

والتقطت الصورة في العتمة والأضواء الأمامية للسيارة مشتعلة وتظهر المرآتان والحواف الجانبية والسقف.

وأرفق المنشور بعبارة "آخر ثلاث أيام للعد التنازلي"، وذلك قبل الكشف عن السيارة بالكامل.

ولاقت الصورة اهتمامًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعجب بها 5 آلاف و800 حساب، وأعيد نشرها ألف و500 مرة، بعد 30 دقيقة من نشرها، في حين وصل عدد المتابعين للحساب الرسمي للمجموعة على تويتر إلى 88 ألفًا بعد أول منشور لها أمس.

والاثنين، نشر حساب المجموعة أول صورة للأضواء الأمامية للسيارة المحلية.