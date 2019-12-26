مشاركة أول مقطع فيديو "للسيارة التركية المحلية" أثناء سيرها

شاركت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية، عبر حسابها على موقع تويتر "@TOGG2022"، الخميس، مقطع فيديو لمدة 51 ثانية يُظهر للمرة الأولى السيارة المحلية أثناء سيرها على جسر عثمان غازي.

وحظيت مشاركات المجموعة للسيارة المحلية، التي ستعمل كهربائيا بنسبة 100 %، باهتمام كبير من المتابعين، وحصدت آلاف الإعجابات خلال دقائق قليلة.

ويرجح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن نشر مقطع الفيديو الخاص بالسيارة في الساعة 19.23 بالتوقيت المحلي، بأنه إشارة إلى عام 1923 الذي تم فيه إعلان الجمهورية التركية.

كما نشرت المجموعة أيضًا، الخميس، صورة للسيارة عبر صفحتها في تمام الساعة 14.53 بالتوقيت المحلي، وتضمنت الصورة مقود السيارة وجزءا من لوحة القيادة والتصميم الداخلي.

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الصورة في هذا التوقيت تحديدًا بأنه إشارة إلى عام 1453 الذي تم فيه فتح إسطنبول، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.

ومنذ مطلع الأسبوع، تكشف المجموعة يوميًا عبر صفحتها على تويتر، عن تفاصيل جديدة للسيارة في إطار التعريف بها.

ومن المتوقع أن يشرف الرئيس رجب طيب أردوغان، بنفسه الجمعة، على قيادة السيارة لأول مرة على هامش مراسم التعريف بها، التي ستقام في قضاء غبزة، بولاية كوجا إيلي، شمال غربي تركيا.