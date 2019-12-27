تركيا تعفي فئات من المواطنين الجزائريين من تأشيرة الدخول

أعفى قرار صادر من رئاسة الجمهورية التركية، مواطني دولة الجزائر، الذين هم دون الـ 15 عاما وفوق الـ 65 عاما، من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول تركيا.

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، الجمعة، وحمل توقيع رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، يعفى المواطنون الجزائريون ممن هم دون 15عاما وفوق 65 عاما من حملة جوازات السفر العادية، من تأشيرة الدخول المسبقة.

وأشار القرار أنه سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الجزائريين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحية مدة أقصاها 90 يوما في كل 180 يوما.

وصدر القرار المذكور بموجب المادة 18من قانون "الأجانب والحماية الدولية" رقم 6458.