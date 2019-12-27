جامعة تركية تطور دواء لثلاث أمراض عصبية

طورت جامعة "أتاتورك" في ولاية "أرضروم" التركية، دواءاً يستخدم لعلاج مرض باركنسون ومرض الزهايمر والاكتئاب. وسيتم إطلاق الدواء بعد فترة وجيزة من الاختبارات السريرية.

وجاء تطوير الدواء الذي يحمل اسماً غير معلن، كجزء من مشروع أطلقه أكاديميون يعملون في جامعة "أتاتورك" عام 2013

وصرح رئيس الجامعة البروفسور "عمر جومكلي" في مؤتمر صحفي له، أن الدواء حصل بالفعل على براءات اختراع دولية من الولايات المتحدة واليابان.

ويؤثر الدواء الذي تم تطويره حديثاً بشكلٍ وقائي على وظائف الناقلات العصبية في خلايا المخ، حيث يحفز إحدى مكونات حمض الغلوتاميك، وهو مادة كيميائية تعمل كناقل عصبي وتستخدمها الخلايا العصبية لإرسال إشارات إلى خلايا أخرى.

وأشار "جومكلي" إلى أن باحثين من كلية الطب في الجامعة وكلية العلوم والمدرسة البيطرية، عملوا على تطوير هذا الدواء لسنوات، مشدداً على أنه أول عقار كيميائي محلي تركي لا يتكون من الأعشاب.

وقال: "لقد أثبتت الدراسات قبل السريرية فعالية الدواء أيضاً"، مشيراً إلى أن التجارب على الحيوانات أظهرت فعاليتها في خفض نسب المشكلات العصبية إلى مستويات مثالية مثل مرض الشلل الرعاشي ومرض الزهايمر والاكتئاب.

يذكر أن تركيا تنتج حوالي 80% من احتياجاتها من الأدوية محلياً. لكنها تمتلك براءة اختراع لنسبة 20% من هذه الأدوية فقط.