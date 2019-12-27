على غرار "وادي السليكون".. تركيا تفتتح "وادي التكنولوجيا" الأكبر في البلاد

افتتحت تركيا الجمعة، رسميا مركز "وادي التكنولوجيا" الأكبر في البلاد، بولاية قوجة إيلي، شمال غربي البلاد.

وأقيمت مراسم افتتاح المركز في قضاء "غبزة" بولاية قوجة إيلي، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ومسؤولي مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة المحلية الذي جرى الكشف عنها أيضا.

وفي كلمة له خلال المراسم قال ورانك: "نفتتح اليوم رسميا وادي التكنولوجيا الأكبر في بلادنا بهدف تعزيز استقلالنا الاقتصادي والتكنولوجي".

وأضاف: "تركيا عبر تصنيعها سياراتها المحلية، تؤسس علامتها التجارية للمنافسة في السوق العالمية، وتعلن مشاركتها في مستقبل قطاع السيارات".

وتابع: "سنرفع قدرتنا التصديرية وحجم استخدام العمالة البالغ 32 مليار دولار، في قطاع السيارات".

واختتم بالقول: وادي التكنولوجيا هذا سيكون رائدًا لعديد من المبادرات والتقنيات المحلية والوطنية الهامة

وفي وقت سابق الجمعة، أسدل الستار عن نموذجين أوليين للسيارة المحلية، في قوجة إيلي، بحضور الرئيس أردوغان.

وخلال مراسم التعريف بالسيارة، قال أردوغان: "نشهد يومًا تاريخيًا بالنسبة إلى تركيا التي يتحول حلمها إلى حقيقة بعد 60 عامًا".

وأشار إلى أن أكثر من 100 مهندس تركي واصلوا ليلهم مع نهارهم لانجاز مشروع السيارة المحلية.