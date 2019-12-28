البرلمان التركي ينعقد في 2 يناير لمناقشة إرسال مساندة عسكرية إلى ليبيا

كشفت وثيقة داخلية في حزب العدالة والتنمية التركي، وجهت من رئاسة الحزب إلى نوابه في البرلمان، أن طلب التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا الذي تقدمت به الحكومة من المحتمل إلى يصل إلى البرلمان بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وبحسب الوثيقة الحزبية، فإنه من المتوقع أن يجتمع البرلمان عند الساعة الثانية ظهر يوم 2 كانون الثاني/ يناير المقبل، لمناقشة طلب التفويض.

وطالبت قيادة الحزب نوابه في البرلمان التركي إلى ترتيب برامجهم على أساس الموعد المحدد لاجتماع المجلس، وتحضير أنفسهم للوجود خلال اجتماعاته المرتقبة.

وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أعلنت أنها تقدمت بطلب من تركيا لتقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري لها في طرابلس، لصد عدوان قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بمجرد أن ينعقد البرلمان فإن طلب تفويض إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا سيقدم إلى رئاسته.