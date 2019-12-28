تركيا ترحل إرهابيين يحملان الجنسية الهولندية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، ترحيل إرهابيين أجنبيين يحملان الجنسية الهولندية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى استمرار عمليات ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

وأوضحت أنه جرى في هذا الإطار ترحيل مقاتلين إرهابيين يحملان الجنسية الهولندية إلى بلدهما.

وسبق لمتحدث الداخلية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".