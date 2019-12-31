الداخلية التركية تعلن تحييد 1668 إرهابياً في 2019

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 1668 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، بينهم 134 من القيادات، خلال عام 2019.

وأكّد بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء استمرارها وبحزم في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره والدفاع عن استقرار البلاد.

وأوضح البيان أن الداخلية التركية تمكنت في الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، من تحييد 1668 إرهابيًا، بينهم 134 من قيادات "بي كا كا".

وفي البيان نفسه، أشارت وزارة الداخلية أن الجهات المعنية، ضبطت 450 ألف مهاجر غير نظامي في عموم البلاد.

وأضاف البيان أن السلطات التركية قامت في الفترة نفسها بترحيل 103 آلاف و93 منهم، فيما اعتقلت 8 آلاف و798 من مهربي البشر.