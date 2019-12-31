حصاد 2019.. أبرز الأحداث والتطورات في تركيا

شهدت تركيا خلال عام 2019 العديد من الأحداث والتطورات الهامة على مختلف الصعد. تنوعت ما بين تطورات سياسية داخلية وتطورات خارجية في العلاقات مع الدول كان بعضها إيجابياً والبعض الآخر سلبياً. إضافة إلى العديد من التطورات الاقتصادية والرياضية.

فعلى صعيد السياسة الداخلية كانت الانتخابات المحلية في مارس/ آذار الماضي وخسارة حزب العدالة والتنمية بلديتي إسطنبول وأنقرة، ثم إعادة الانتخابات في إسطنبول هي أبرز أحداث السياسة الداخلية.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب كان إطلاق القوات المسلحة التركية عملية "نبع السلام" ضد تنظيمي داعش و"ي ب ك" الإرهابيين في شمال سوريا وما أعقب ذلك من تطورات وردود فعل هو الحدث الأبرز على مدار العام. وأدت العملية إلى أزمة سياسية بين أنقرة وواشنطن بسبب محاولة الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا على خلفية العملية.

وانتهت الأزمة بإبرام اتفاق بين أنقرة وواشنطن بتعليق العملية لمدة 120 ساعة إلى حين انسحاب عناصر ي ب ك من حدود المنطقة الآمنة المتفق عليها مع أنقرة.

أعقب ذلك اتفاق مماثل بين تركيا وروسيا نص على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري "بتسهيل انسحاب" عناصر ي ب ك الإرهابي وأسلحتهم من مساحة بعمق 30 كم عن الحدود في غضون 150 ساعة.

كما أطلقت تركيا عملية المخلب ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي شمالي العراق، وعمليات "الكاسر" ضد التنظيم نفسه في ولايات شرق وجنوب شرق الأناضول.

وأدى استلام تركيا منظومة الدفاع الصاروخية إس- 400 رغم التهديدات الأمريكية إلى أزمة بين أنقرة وواشنطن.

وكانت التوترات في شرقي المتوسط هي الحدث الأكبر الذي ألقى بظلاله على مجريات الأحداث في تركيا داخلياً وخارجياً. وقامت تركيا بتوقيع مذكرتي تفاهم مع ليبيا بخصوص التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق النفوذ البحري في المتوسط، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل رافضة من بعض الدول مثل مصر واليونان مع إصرار تركي على تنفيذ الاتفاقية وحماية مصالحها في شرقي المتوسط وعدم الخضوع لسياسة الأمر الواقع.

على صعيد الاقتصاد كان عزل رئيس البنك المركزي التركي وتعيين نائبه مكانه وما تبع ذلك من خطوات في طريق خفض أسعار الفائدة وتحسين السياسات النقدية، وإطلاق البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تضمن عدة إصلاحات، من أبرز الأحداث الاقتصادية خلال 2019، وتحول الاقتصاد من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانتعاش من جديد.

كما سجل العام أرقاماً قياسية غير مسبوقة في الصادرات التركية.

في المجال الرياضي كان تأهل المنتخب التركي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) هو الحدث الرياضي الأبرز خلال العام إضافة إلى حصد تركيا 16 ميدالية بينها 6 ذهبيات وفضيتان في بطولة أوروبا للمصارعة في العاصمة الرومانية بوخارست، و27 ميدالية منها 11 ذهبية في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الصيفي.

وشهدت تركيا عدة حوادث مؤلمة، كان أبرزها سقوط مبنى مكون من 8 طوابق في منطقة كارتال بالجانب الآسيوي في إسطنبول أدى إلى مقتل 20 شخصاً.

وشهد 2019 رحيل عدة شخصيات تركيا أبرزها لاعب كرة القدم التركي الشهير، أحد أساطير فريق "فنربهتشه"، جان بارتو، عن عمر ناهز 83 عامًا. ورحيل الباحث التركي الشهير في التاريخ المعاصر "قدر مصر أوغلو" عن عمر ناهز 86 عاماً.

كما شهد عام 2019 تحركاً دبلوماسياً مكثفاً للرئيس التركي أردوغان إذ أجرى على مدار العام19 زيارة خارجية، 4 منها إلى روسيا، واثنتان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وواحدة إلى الصين. كما أجرى 86 زيارة إلى 59 مدينة تركية خلال العام.

كما شهد 2019 وبالتحديد في 27 ديسمبر/ كانون الأول إقامة العرض التعريفي الأول للسيارة التركية المحلية الصنع "C-SUV" العاملة بالكهرباء، الخطوة التي كانت بمثابة نهاية سعيدة لعام مليء بالأزمات والأحداث المتسارعة.

يناير/ كانون الثاني

4 يناير: الصادرات التركية تسجل أعلى رقم في تاريخ الجمهورية وتتجاوز 168 مليار دولار

8 يناير: مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون يغادر أنقرة بعد رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقباله بالمجمع الرئاسي

8 يناير: رئيس الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد يزور أنقرة ويلتقي مسؤولين أتراكا لبحث قضايا متعلقة بالملف السوري

17 يناير: وفاة بيلون هانم سلطان (1918-2019)، ابنة فاطمة الزهراء سلطان، حفيدة السلطان عبد المجيد وآخر أفراد العائلة العثمانية التي غادرت تركيا عام 1924

23 يناير: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالعاصمة الروسية موسكو

26 يناير: تركيا تستأنف رحلاتها من مطار مدينة السليمانية في شمال العراق وإليه، بعد نحو عام ونصف عام من حظر جوي فرضته أنقرة على الإقليم في أعقاب إجراء استفتاء على الانفصال عن العراق.

29 يناير: تركيا والولايات المتحدة تتفقان على التعاون فيما يتعلق بتشكيل المنطقة الآمنة شمالي سوريا ومواصلة التنسيق خلال الانسحاب الأمريكي من المنطقة.

29 يناير: السلطات السعودية تمنع المحققة الأممية الخاصة لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أغنيس كالامارد، من دخول قنصليتها في إسطنبول في إطار التحقيقات بقضية مقتل خاشقجي.

31 يناير: القوات البحرية التركية تعثر قبالة سواحل مدينة إسطنبول على الغواصة الألمانية "U23" التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

فبراير/ شباط

2 فبراير: أردوغان يستقبل النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي.

5 فبراير: الرئيس التركي يستقبل رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في أنقرة.

6 فبراير: مقتل 18 شخصاً في انهيار مبنى مكون من 8 طوابق في منطقة كارتال بالجانب الآسيوي في إسطنبول.

9 فبراير: نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهمة القوات البحرية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.

14 فبراير: أردوغان يزور مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الثلاثية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني حول سوريا

23 فبراير: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضع حجر أساس مشروع "ترسانة إسطنبول" المطل على خليج "القرن الذهبي"، ويشمل مرافق سياحية وثقافية وتجارية متنوعة على مساحة 238 ألف متر مربع

27 فبراير: انطلاق مناورات الوطن الأزرق 2019" أكبر مناورات بحرية في تاريخ الجمهورية التركية " في البحار الثلاثة التي تحيط بتركيا.

27 فبراير: أردوغان يستقبل جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئس الأمريكي دونالد ترامب.

28 فبراير: تركيا تدشن أول محطة للأرصاد الجوية في قارة أنتاركتيكا.

28 فبراير: وفد أمريكي يصل أنقرة لبحث تفاصيل الانسحاب من سوريا مع المسؤولين الأتراك في إطار "لجنة العمل المشتركة"

مارس/ آذار

8 مارس: وفاة بطريرك الأرمن الأرثوذكس في تركيا مسروب موتافيان (65 عاما)، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى بإسطنبول.

13 مارس: تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات طائرات "بوينغ 737" أمريكية الصنع، من طرازي "ماكس-8" و"ماكس-9" إثر تكرر حوادث تحطم طائرات من الطرازين المذكورين في عدة دول.

16 مارس: نائب أردوغان ووزير الخارجية يتوجهان إلى نيوزيلندا لتقديم العزاء في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايتس تشيرش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة وأدى إلى مقتل 50 شخصاً.

18مارس: وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يعلن أن بلاده نفذت مع إيران أول عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب تستهدف تنظيم "بي كا كا" الإرهابي بالقرب من الحدود بين 18-23 مارس.

26 مارس: بدء أول جلسات محاكمة التركي متين طوبوز موظف القنصلية الأمريكية بإسطنبول بتهمة التجسس، والارتباط بعلاقات مع منظمة غولن الإرهابية. وكان اعتقاله قد أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن وصلت إلى درجة تعليق إصدار التأشيرات المتبادلة بين البلدين واستمرت أكثر من شهرين.

31 مارس: انطلاق الانتخابات المحلية في تركيا بمشاركة 12 حزبًا

أبريل/ نيسان:

1 أبريل: اللجنة العليا للانتخابات تعلن فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول وفق نتائج غير نهائية.

2 أبريل: النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، تظهر فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله حزب "العدالة والتنمية" مع حزب "الحركة القومية"، بنسبة 51.74 في المئة من أصوات الناخبين مقابل 37.64 في المئة لـ"تحالف الأمة" الذي يضم حزب "الشعب الجمهوري" وحزب إيي المعارضين.

2 أبريل: حزب العدالة والتنمية يقدم طعناً في نتائج انتخابات أقضية إسطنبول إلى اللجنة العليا للانتخابات التركية.

3 أبريل: اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة فرز الأصوات المبطلة في 16 قضاء من أقضية إسطنبول إضافة إلى إعادة فرز جميع الأصوات بقضاء تشاتالجا، وإعادة فرز الأصوات في 11 قضاء بالعاصمة أنقرة بناء على طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية.

8 أبريل: المنتخب التركي يفوز بثلاث ميداليات فضية ومثلها برونزية في منافسات بطولة أوروبا لرفع الأثقال المقامة في جورجيا.

12 أبريل: وفاة لاعب كرة القدم التركي الشهير، أحد أساطير فريق "فنربهتشه"، جان بارتو، عن عمر ناهز 83 عامًا.

13 أبريل: التركي رضا قايا ألب يتوج بذهبية بطولة أوروبا للمصارعة للمرة التاسعة.

14 أبريل: التركي أتاكان يوكسال يتوج بذهبية بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية في وزن 67 كغم، المقامة في بوخارست.

15 أبريل: تركيا تحصد 16 ميدالية بينها 6 ذهبيات وفضيتان في بطولة أوروبا للمصارعة التي أقيمت في العاصمة الرومانية بوخارست.

17 أبريل: إعلان نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول وفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول.

19 أبريل: السلطات التركية تعتقل "عميلين" للمخابرات الإماراتية وتحيلهما إلى القضاء بشبهة التجسس.

29 أبريل: أحد المتهمين بالتجسس للإمارات وجد مشنوقاً بزنزانته وفتح تحقيق بالواقعة.

مايو/ أيار

6 مايو: وفاة الكاتب الباحث التركي الشهير "قدر مصر أوغلو" عن عمر ناهز 86 عاماً

6 مايو: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يزور تركيا ويلتقي الرئيس أردوغان

6 مايو: اللجنة العليا للانتخابات التركية تقرر إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول

8 مايو: حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يطلب من اللجنة العليا للانتخابات إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

13 مايو: مناورات "ذئب البحر 2019"، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ الجمهورية التركية، بشكل متزامن في ثلاثة بحار، بمشاركة 131 سفينة بحرية، و57 طائرة حربية، و33 مروحية.

19 مايو: التركية "إرام يامان" تتوج ببطولة العالم في التايكوندو لوزن 62 في البطولة المقامة بمدينة مانشستر الإيطالية

26 مايو: تركيا تحصد 5 ميداليات، بينها ذهبية، في بطولة العالم للجمباز الفني للشباب، في المجر.

26 مايو: وفاة الممثل التركي الشهير أشرف كولتشاك عن عمر 92 عاما

28 مايو: تركيا تطلق عملية عسكرية باسم "المخلب" ضد مواقع تنظيم بي كا كا الإرهابي في شمال العراق

يونيو/ حزيران:

9 يونيو: المنتخب التركي لكرة القدم يحقق مفاجأة بفوزه على نظيره الفرنسي بطل العالم بهدفين نظيفين في إطار تصفيات كأس أوروبا 2020.

16 يونيو: إجراء أول مناظرة على الهواء مباشرة بين مرشحي رئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب وبين أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة.

23 يونيو: إجراء انتخابات الإعادة لاختيار رئيس بلدية إسطنبول.

23 يونيو: النتائج الأولية غير الرسمية تظهر فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول.

24 يونيو: اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تعلن النتائج النهائية الرسمية لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، وفوز أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية بحصوله على 54.21% من الأصوات.

27 يونيو: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين.

29 يونيو: أردوغان يلتقي نظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

يوليو/ تموز:

1 يوليو: مليشيات حفتر تفرج عن ستة بحارة أتراك بعد يوم من احتجازهم في ليبيا، عقب تهديدات من أنقرة باستهداف مليشيات حفتر.

2 يوليو: الرئيس رجب طيب أردوغان يزور العاصمة الصينية بكين ويلتقي نظيره شي جين بينغ.

6 يوليو: الرئيس رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في إسطنبول.

6 يوليو: مرسوم رئاسي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا وتعيين نائبه مراد أويصال مكانه.

6 يوليو: تركيا تحصد ذهبيتين في كأس العالم للرماية في ألمانيا.

12 يوليو: تركيا تعلن بدء عملية استلام منظومة "إس 400" من روسيا، مع وصول أول دفعة من تجهيزات المنظومة الدفاعية إلى العاصمة أنقرة.

13 يوليو: وزارة الدفاع التركية تعلن إطلاق عملية "المخلب 2" ضد أوكار تنظيم بي كا كا الإرهابي بشمال العراق.

13 يوليو: اختطاف 10 بحارة أتراك في نيجيريا قبالة خليج غينيا.

21 يوليو: تركيا تتوج ببطولة أوروبا للسيدات تحت 16 سنة للكرة الطائرة.

21 يوليو: المصرفي التركي هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق لـ"مصرف خلق" التركي يصل تركيا يعد إطلاق سراحه من السجن في الولايات المتحدة بعد احتجازه لمدة 32 شهرًا بسبب انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران.

23 يوليو: انطلاق الجولة الثانية من المباحثات التركية الأمريكية حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

27 يوليو: تركيا تحصد 27 ميدالية بينها 11 ذهبية في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الصيفي.

أغسطس/ آب

5 أغسطس: بدء الجولة الثانية من المباحثات التركية الأمريكية حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا

7 أغسطس: أنقرة وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشترك" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

9 أغسطس: الإفراج عن 10 بحارة أتراك كانوا مختطفين في نيجيريا

18 أغسطس: التركي كرم كمال يتوج ببطولة العالم للشباب للمصارعة الرومانية لوزن 60 كيلوغراما في إستونيا.

19 أغسطس: وزارة الداخلية التركية تطلق عملية "الكاسر" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان".

26 أغسطس: إسطنبول تستضيف المؤتمر الدولي للتراث المعماري الإسلامي.

27 أغسطس: أردوغان يلتقي نظيره الروسي بوتين في موسكو.

28 أغسطس: تركيا تطلق "عملية الكاسر -2 المشتركة" ضد عناصر تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في ولايات ماردين، وشرناق، وباطمان جنوب شرقي البلاد.

سبتمبر/ أيلول:

4 سبتمبر: روسيا تبرم أول صفقة تصدير مع تركيا بعملتها المحلية

7 سبتمبر: المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات يصعد لنهائي أوروبا لأول مرة منذ 16 عاماً

8 سبتمبر: تسيير أول دورية مشتركة تركية أمريكية في شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

16 سبتمبر: المصارع التركي "جنك إيلدم" يفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية، في وزن 97 كغ.

16 سبتمبر: أنقرة تستضيف القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران حول الوضع في سوريا، والتوصل إلى تفاهم على تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بكتابة دستور لسوريا.

17 سبتمبر: التركي "رضا قايا ألب" يحرز ذهبية بطولة العالم للمصارعة الرومانية بكازاخستان.

18 سبتمبر: الرباعة التركية "شازية أردوغان" تحرز ميدالية ذهبية ثانية لتتوج بلقب بطلة العالم لرفع الأثقال بتايلاند.

21 سبتمبر: الرئيس التركي أردوغان يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

21 سبتمبر: تركيا ترشح فولكان بوزقر لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الـ 75.

25 سبتمبر: أردوغان يلتقي ترامب على مأدبة عشاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

أكتوبر/ تشرين الأول

8 أكتوبر: البرلمان التركي يصادق على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام.

9 أكتوبر: الرئيس التركي يعلن انطلاق عملية "نبع السلام" ضد تنظيمي داعش و"ي ب ك" الإرهابيين في شمال سوريا.

10 أكتوبر: قوات الجيش الوطني السوري تدخل إلى مناطق سيطرة تنظيم ي ب ك - بي كا كا الإرهابي شرق الفرات في إطار عملية "نبع السلام".

11 أكتوبر: استشهاد أول جندي تركي في عملية "نبع السلام".

12 أكتوبر: تركيا تختبر بنجاح منظومة الدفاع الجوي منخفض الارتفاع "حصار" محلية الصنع.

15 أكتوبر: الإدارة الأمريكية تعلن إدراج 3 وزراء أتراك ووزارتين تركيتين على لائحة العقوبات، في إطار استهدافها لعملية نبع السلام.

16 أكتوبر: مقترح أمريكي لتركيا بوقف عملية نبع السلام والتفاوض مع الإرهابيين ورفض رسمي تركي.

17 أكتوبر: أردوغان يستقبل نائب الرئيس الأمريكي في أنقرة لبحث الوضع في شمال سوريا وعملية نبع السلام.

17 أكتوبر: تركيا والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق لتعليق عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة، لحين انسحاب عناصر ي ب ك من حدود المنطقة الآمنة المتفق عليها مع أنقرة.

18 أكتوبر: اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب لبحث الاتفاق حول تعليق "نبع السلام".

19 أكتوبر: الاستخبارات التركية تلقي القبض على "علي عثمان قراجه" مسؤول منظمة "غولن" الإرهابية بالمكسيك وتجلبه إلى تركيا.

22 أكتوبر: تركيا وروسيا تتفقان على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري "بتسهيل انسحاب" عناصر ي ب ك الإرهابي وأسلحتهم من مساحة بعمق 30 كم عن الحدود في غضون 150 ساعة.

22 أكتوبر: الرباعة التركية ديلارا نارين تتوج ببطولة أوروبا لرفع الأثقال فئة الشباب وتحت سن الـ23.

30 أكتوبر: مجلس النواب الأمريكي يقبل مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ضد أنقرة بذريعة عملية "نبع السلام"، وأنقرة تدين بشدة.

30 أكتوبر: وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بأنقرة ديفيد ساترفيلد، على خلفية مشروعي قانون وافق عليهما مجلس النواب الأمريكي حول فرض عقوبات على تركيا.

31 أكتوبر: الخارجية التركية تستدعي السفير الفرنسي لدى أنقرة، احتجاجا على تبني برلمان بلاده قرارا يدين عملية "نبع السلام".

نوفمبر/ تشرين الثاني:

1 نوفمبر: انطلاق الدورية البرية المشتركة الأولى بين القوات التركية والروسية شرق الفرات بسوريا، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة".

1 نوفمبر: أردوغان يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إسطنبول.

6 نوفمبر: أردوغان يعلن اعتقال زوجة "البغدادي" زعيم داعش الإرهابي.

10 نوفمبر: انطلاق مناورات "شرق المتوسط 2019" البحرية بمشاركة 47 سفينة حربية من 15 دولة.

12 نوفمبر: تركيا تدخل موسوعة "غينيس" بغرس 303 آلاف و150 شتلة خلال ساعة.

13 نوفمبر: أردوغان يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

14 نوفمبر: المنتخب التركي لكرة القدم يتأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

22 نوفمبر: تركيا تصدر مذكرة حمراء بحق محمد دحلان على خلفية دوره في محاولة الانقلاب الفاشلة وعلاقته بتنظيم غولن الإرهابي، مع رصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض عليه.

25 نوفمبر: تركيا تبدأ اختبار أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية.

27 نوفمبر: تركيا وليبيا توقعان مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ البحرية.

ديسمبر/ كانون الأول:

3 ديسمبر عقد قمة رباعية حول سوريا بين زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في لندن.

4 ديسمبر: أردوغان يلتقي نظيره الأمريكي ترامب على هامش اجتماع زعماء الناتو في لندن.

5 ديسمبر: البرلمان التركي يصادق على اتفاقية ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا.

7 ديسمبر: مذكرة التفاهم التركية الليبية تدخل حيز التنفيذ، وأردوغان يعلن تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا.

7 ديسمبر: أردوغان يعلن إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق.

13 ديسمبر: تركيا تدين بشدة قرار الشيوخ الأمريكي بخصوص أحداث 1915 " وتعتبره مثالاً مخجلاً" لتسييس التاريخ.

14 ديسمبر: افتتاح مقر قيادة القوات التركية القطرية المشتركة بالدوحة.

15 ديسمبر: أردوغان يستقبل فائز السراج في إسطنبول لبحث آفاق التعاون والبرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين بين البلدين وآليات تفعيلهما.

16 ديسمبر: أردوغان يتوجه إلى جنيف للمشاركة في أعمال المنتدى العالمي للاجئين.

18 ديسمبر: "غوغل" يوقع اتفاقية مع "تورك تيليكوم" لنقل خوادم البحث إلى داخل تركيا.

19 ديسمبر: تركيا وماليزيا توقعان مذكرة تفاهم حول مكافحة المواقف المعادية للإسلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، تتضمن تأسيس مركز اتصالات في إسطنبول.

21 ديسمبر: البرلمان التركي يوافق على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا.

25 ديسمبر: أردوغان يصل تونس في زيارة رسمية التقى خلالها نظيره قيس سعيد.

26 ديسمبر: الحكومة الليبية تطلب رسميا من تركيا دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا.

27 ديسمبر: إقامة العرض التعريفي الأول للسيارة التركية المحلية الصنع "C-SUV" العاملة بالكهرباء.

30 ديسمبر: مذكرة التفويض بإرسال جنود إلى ليبيا تصل البرلمان التركي، ورئيس البرلمان يدعو الجمعية العامة للانعقاد يوم 2 يناير لمناقشة المذكرة والتصويت عليها.