تركيا تفتح تحقيقًا في ملابسات نقل كارلوس غصن رئيس نيسان السابق عبر إسطنبول

أعلنت وزارة الداخلية التركية فتح تحقيق في ملابسات نقل كارلوس غصن رئيس نيسان السابق عبر إسطنبول فيما أفيد توقيف 7 أشخاص للاشتباه بتقديمهم المساعدة في هروب غصن الغامض إلى لبنان.

على الصعيد نفسه، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أغنيس بانييه-روناشيه الاثنين أن فرنسا لن تسلم المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن في حال دخل فرنسا.

وقالت الوزيرة لقناة بي أف أم تي في "إذا جاء غصن إلى فرنسا لن نقوم بتسليمه، لأن فرنسا لا ترحل بتاتاً مواطنيها؛ لذلك سنطبق على غصن القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر، لكن ذلك لا ينفي اعتقادنا بأن غصن يجب ألا يتهرب من القضاء الياباني".

وفي لبنان، نفى مصدر في القصر الرئاسي الخميس أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون قد التقى رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن، بعد وصوله إلى بيروت إثر فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية.