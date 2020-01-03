ذوي الاحتياجات الخاصة يصنعون الحقائب دعماً للمنكوبين في إفريقيا

افتتحت ولاية "شانلي أورفا" جنوب شرق تركيا، بالتعاون مع جمعية توظيف المصابين بالشلل، ورشةً لصناعة الحقائب اليدوية، يعمل بها حوالي 20 شخصاً معظمهم من النساء. وتهدف هذه الورشة لبيع منتجاتها للجمعيات الخيرية لدعم مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" في حفر آبار المياه في إفريقيا.

رئيس الورشة، "حبيب بولات" صرح لوكالة أناضول، أن فكرة تمويل حفر الآبار جاءت من أعضاء الورشة نفسها، الذين بدأوا بصنع الحقائب، بمساعدة العديد من المنظمات. وقال "بولات": "هدفنا ليس التغلب على حالة الإعاقة فقط، وإنما نسعى لدعم المنكوبين في إفريقيا أيضاً. ونريد المساهمة في مجال العمل الإنساني بقدر الإمكان".

ودعا "بولات" المواطنين إلى شراء الحقائب التي ينتجونها لدعم مشروعهم، معرباً عن سعادته البالغة لأن عملهم من شأنه أن يساعد الأفارقة في الحصول على المياه النظيفة.

كما أكد "ثروت داغ" أحد أعضاء الورشة، أنهم يستمتعون بعملهم بشكل كبير، وأنهم متحمسون جداً كونهم جزءاً من هذا المشروع. وقال:"نريد إيصال الدعم إلى إفريقيا، وبالرغم من إعاقتنا لكننا نبذل جهدنا".