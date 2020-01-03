مصادر أمنية تركية تعلن تحييد مسؤول في "ي ب ك" الإرهابي

كشفت مصادر أمنية تركية، عن تحييد ما يسمى بـ"مسؤول الاستخبارات" في تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، الإرهابي، خلال عملية شمالي العراق نوفمبر الماضي.

وأكدت المصادر أن الإرهابي الذي جرى تحييده في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق مطلع نوفمبر الماضي هو "متين أرسلان".

وأوضحت أن "أرسلان" (مواليد 1968)، هو ابن خال "عبد الله أوجلان" زعيم "بي كا كا"، واسمه مدرج في القائمة الحمراء للمطلوبين.

وذكرت أن الإرهابي التحق في صفوف المنظمة عام 1994، وأصبح المسؤول عن معسكر "غارا" شمالي العراق في 2007، وأصدر أوامر كثيرة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا.

وأضافت أن "أرسلان" شغل ما يسمى بالمسؤول عن الاستخبارات الخارجية لـ"ي ب ك" في 2012، وتولى العمل كقائد لما يسمى بمقر "ي ب ك" في جبل "قره تشوك" شمالي سوريا.

ولفتت المصادر إلى تعرض "ارسلان" للإصابة بجروح في غارة تركية على معسكر "قره تشوك" قبل فترة.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا 5 قوائم، هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.