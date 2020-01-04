وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في عملية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد إرهاربيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، في عملية عسكرية بإسناد جوي، شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أنه جرى تحييد 2 من إرهابيي المنظمة الانفصالية، كانا يستعدان لتنفيذ هجوم في منطقة "أفاشين ـ باسيان"، في عملية بإسناد جوي.

وأكدت استمرار العمليات ضد عناصر المنظمة الإرهابية في المنطقة، بكل زخم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.