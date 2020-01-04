بلغراد: علاقات التعاون بين تركيا وكل من صربيا والبوسنة اكتسبت زخماً

قالت نائبة رئيس الوزراء الصربي، زورانا ميهايلوفيتش، إن علاقات التعاون بين بلادها وتركيا والبوسنة والهرسك تشهد زخما في قطاع البنية التحتية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدتها في العاصمة بلغراد، السبت.

وأضافت أن العلاقات الجيدة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الصربي ألكساندر فوتشيتش، انعكست بشكل إيجابي على علاقات التعاون بين البلدين.

وأشارت إلى أنه بفضل دعم تركيا تم إنجاز مشاريع بنية تحتية مهمة جدا مثل "مشروع طريق سراييفو- بلغراد".

وأكدت أن "التعاون بين تركيا وصربيا والبوسنة والهرسك اكتسب زخما في مجال البنية التحتية".