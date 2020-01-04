وزير العدل التركي يتحدث عن تورط أجنبيين في عبور غصن من إسطنبول

أعلنت تركيا، اليوم السبت، تورط أجنبيين في عملية عبور الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن في مدينة إسطنبول خلال رحلة فراره ليلة رأس السنة من اليابان إلى لبنان.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول، في مقابلة أجرتها معه قناة "سي ان ان ترك"، إنّ "ثمة أجنبيين متورطين" في مرور (غصن) عبر تركيا، من دون أن يعطي أي توضيح بخصوص جنسيتهما أو الأدوار التي لعباها.

ووصل رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي في 30 كانون الأول/ ديسمبر بشكل مفاجئ إلى بيروت، غداة فراره من اليابان. ويشتبه في أنّه استقل طائرة خاصة في مطار كانساي الدولي قرب مدينة اوساكا (غرب اليابان)، أقلته إلى اسطنبول، ومنها توجه إلى بيروت على متن طائرة أخرى.

وفتحت تركيا تحقيقا حول الظروف التي أتاحت له المرور عبر اسطنبول ويتركز اهتمامها على رحلتين مشبوهتين.

وأوضح الوزير التركي أنّه بعد استجواب سبعة اشخاص السبت بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وضع خمسة قيد الاحتجاز الاحتياطي، مضيفا أن تحقيق النيابة العامة مستمر.

ونفى غول تلقي أي طلب قضائي من السلطات اليابانية.

ويتركز التحقيق على رحلتين خاصتين، الأولى آتية من أوساكا في اليابان، مسجلة تحت اسم الرحلة TC-TSR وقد حطت الاثنين حوالى الساعة 5,15 (2,15 بتوقيت غرينتش) في مطار اتاتورك، والثانية طائرة من طراز "بومباردييه تشالنجر 600" مسجّلة TC-RZA حطت في اليوم نفسه في المطار عند السادسة (3 بتوقيت غرينتش) وأقلعت باتجاه بيروت.